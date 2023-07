DISCORDANSE Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 29 mars 2024, Magny-les-Hameaux.

DISCORDANSE Vendredi 29 mars 2024, 20h30 Maison de L’Environnement Tarif B (à partir de 5€)

Devant nous, un monde tressé de cordes souples et de métaux lourds autour d’un tronc d’acier. Deux étonnants habitants nous y embarquent en musique. Ils échangent un langage inconnu qui mêle sans prévenir le rire, le rythme et le chant sur des instruments venus d’ailleurs. Tout est jeu et spectacle. Jusqu’à ce qu’à leur frontière se présente un autre… Dans cette structure tissée de cordes, reflet d’un monde en déclin et menacé, il faudra de la souplesse pour se réinventer. Quoi de mieux qu’une corde pour interroger le lien et découvrir, au bout de l’attache, l’autre qui nous ressemble ? Ici, trois personnages osent la rencontre et le lien social pour proposer un futur musical, harmonieux, et organique.

Auteurs-Interprètes-Compositeurs : Jérémie Boudsocq, Augustin Ledieu, Vianney Ledieu / Mise en scène : Jean Michel Fournereau / Scénographie : Jean Luc Priano / Production : Rugi’son

La compagnie est accueillie en résidence de création au mois de septembre, à la Maison de l’environnement.

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3283 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

