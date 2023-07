L’ABECEDAIRE Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 23 mars 2024, Magny-les-Hameaux.

L’ABECEDAIRE Samedi 23 mars 2024, 16h00 Maison de L’Environnement Tarif B (à partir de 5€)

Quoi de plus nécessaire et essentiel que l’apprentissage de l’ALPHABET ?

Sur le ton loufoque et décalé de Boris Vian, Simon Mimoun (Debout sur le Zinc) et Vincent Tirilly (Grand voyage d’Annabelle) mettent en scène et en musique cet ABÉCÉDAIRE pour un voyage ludique au cœur des lettres.

Sur scène, des personnages désorientés : ils ont perdu la mémoire et ne savent même plus comment ils s’appellent ! Commence un voyage au cœur des lettres. La quête de leurs prénoms les amènera à parcourir l’alphabet de façon chaotique et surréaliste, chantant, jouant et vivant des aventures avec les enfants. Un grand voyage commence alors… mais rien ne va se dérouler comme prévu.

Musique : Lucienne Vernay / Arrangements : Debout sur le Zinc / Mise en scène : Simon Mimoun et Vincent Tirilly / Interprètes : Léa Rulh, Mika Apamian, Laure Marie Harant

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3288 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00

2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:30:00+01:00

Musique ATBC2024