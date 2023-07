L’ODYSSEE D’HIPPO Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 15 mars 2024, Magny-les-Hameaux.

L’ODYSSEE D’HIPPO Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Maison de L’Environnement Tarif B (à partir de 5€)

Hippocampe Fou a réuni ses trois passions, la musique, le spectacle vivant et le cinéma, pour nous emporter dans un voyage visuel et sonore, un tour du monde initiatique, introspectif et onirique.

On dit de ce rappeur aquatique qu’il est un doux rêveur. Ce spectacle musical immersif, il l’a imaginé avec le compositeur Lucas Dorier, lui aussi animé par cette envie de surprendre, de créer des mélanges inédits et de bâtir des ponts entre les arts.

Ils nous invitent dans leur univers où l’on croisera avec plaisir certains des personnages qui ont peuplé notre imaginaire d’enfant. Sur scène, Hippocampe Fou navigue entre rap et chanson, entre émotion et humour, dans des décors envoûtants. Une épopée qui fera grandir les plus jeunes et rajeunir les plus grands.

Avec Hippocampe Fou / Scénario & Mise en scène : Christophe Gendreau, Hippocampe Fou, Lucas Dorier / Paroles : Hippocampe Fou / Musique : Lucas Dorier / Scénographie & Conception vidéo : Yannick Donet / Animations & Illustrations : Cléo Sarrazin / Décors plateau : Jean-Luc Malavasi / Décors maquettes : Émilie Boutillier

Maison de L'Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

ATBC2024 Musique