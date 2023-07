L’AMOUR DANS TOUS SES ETATS Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 8 mars 2024, Magny-les-Hameaux.

L’AMOUR DANS TOUS SES ETATS Vendredi 8 mars 2024, 20h30 Maison de L’Environnement Tarif B (à partir de 5€)

Composé d’une cinquantaine de femmes, cet ensemble vocal et scénique privilégie les liens entre voix, corps et expression théâtrale, une manière de mieux servir les textes et apporter une part de jeu. Son répertoire explore essentiellement la chanson française de tous styles.

Séduction, désir, passion, intimité, engagement, sensualité, humour, tendresse, amitié, idéal, chagrin, jalousie, solitude,abandon, déchirure, folie… dans “L’Amour dans tous ses états”, tous les ingrédients qui composent l’amour sont mis en scène et chantés par Les Falbalas avec émotion et tendresse mais aussi avec humour et dérision.

Direction musicale et mise en scène : Marie Menand

Mise en scène : Christèle Marin

Piano : Matias Pizarro et Quentin Neto

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3289 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

