Le monde de demain Maison de l’environnement Magny-les-Hameaux

Le monde de demain Derrière le titre d’une des plus célèbres chansons de NTM, la Cie Légendes Urbaines poursuit sa réflexion sur les représentations de la banlieue. 27 et 28 février Maison de l’environnement Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T20:30:00+01:00 – 2024-02-27T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-28T20:30:00+01:00 – 2024-02-28T22:30:00+01:00

Derrière le titre d’une des plus célèbres chansons de NTM, la Cie Légendes Urbaines poursuit sa réflexion sur les représentations de la banlieue. Elle s’empare cette fois d’une histoire de la culture hip-hop qui fut d’abord une contre-culture née en banlieue, avant de devenir une culture dominante.

En 2018, Beyoncé et Jay-Z tournent au musée du Louvre le clip de Apeshit, manifeste de la montée en puissance de la culture hip-hop qui s’empare du temple de l’art classique. En passant du musée au théâtre – autre sanctuaire culturel –, les artistes invitent à visiter les fondements de la culture hip-hop en utilisant ses propres codes. Les sons sont scratchés, la lumière mixée, la gestuelle saccadée, les textes samplés, sans oublier quelques battles sur un plateau hybride, entre espace muséal et terrain vague. Ainsi surgit un théâtre hip-hop, inédit, énergique et politique : dans un lieu considéré encore parfois comme élitiste, quelle place pour cette culture mondiale née dans le ghetto ?

Maison de l'environnement 6 Rue Haroun Tazieff Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Normandie

spectacle rap