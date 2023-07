TREMPLIN DES VOIX Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines TREMPLIN DES VOIX Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 3 février 2024, Magny-les-Hameaux. TREMPLIN DES VOIX Samedi 3 février 2024, 19h00 Maison de L’Environnement Tarifs : plein 14€ / réduit 8€ (-16 ans) Pour sa 9ème édition, le tremplin des voix revient sur la scène de la Maison de l’environnement ! Trois catégories sont proposées : interprète de 9 à 17 ans

interprète 18 ans et plus

auteur-compositeur interprète, accompagné par des musiciens professionnels en live. Un jury de professionnels effectuera une présélection de 15 à 20 finalistes, lors de sessions Jam, auditions et d’une demi-finale. Le jour J, par le biais de leurs smartphones ou tablettes, le public et le jury éliront les gagnants. À la clé, un suivi personnalisé : conseils, rencontre de professionnels, coaching, enregistrement de maquette, clip, shooting photo, résidence d’artiste, programmation…

Venez nombreux pour les encourager ! Organisé avec l’association La Voix en scène, spécialisée dans le coaching vocal et scénique.

Clôture des inscriptions pour les candidats : mercredi 25 octobre 2023. Restauration sur place à partir de 18h

