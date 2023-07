FESTIVAL CINÉ JUNIOR – 34ÈME ÉDITION Maison de l’Environnement Magny-les-Hameaux, 23 janvier 2024, Magny-les-Hameaux.

FESTIVAL CINÉ JUNIOR – 34ÈME ÉDITION 24 janvier – 6 février 2024 Maison de l’Environnement Inscription auprès du service culturel de Magny-les-Hameaux

Le festival Ciné Junior, organisé par l’association Cinéma Public, rassemble chaque année 40 000 cinéphiles dans plus de cinquante lieux du Val-de-Marne et d’Île-de-France. Le Festival Ciné Junior a pour ambition de permettre aux enfants et adolescents de découvrir des films français et étrangers de qualité et d’aider à leur diffusion.

“Voyages…”, tel sera le thème de cette 34ème édition. Voyager dans le temps, dans l’espace, partir à la découverte du monde mais aussi à la découverte de soi… Que vous préfériez sillonner les villages hauts perchés, vagabonder dans les ruelles malfamées, transiter entre deux gares, pagayer sur le Nil, filer à l’anglaise sur un coup de tête, … tout est invitation à l’excursion. Vous l’aurez compris, cette année sera sous le signe de l’ouverture, des rencontres, du changement et du pouvoir mystique du Voyage. Programme à venir dans le courant du mois de novembre.

