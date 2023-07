NANOUK L’ESQUIMAU Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 19 janvier 2024, Magny-les-Hameaux.

NANOUK L’ESQUIMAU 19 et 20 janvier 2024 Maison de L’Environnement Tarif B

La talentueuse compositrice, batteuse et grande voyageuse Anne Paceo s’aventure dans le grand Nord avec la mise en musique de Nanouk l’Esquimau.

Considéré comme le tout premier documentaire, ce film muet mythique de 1922, réalisé par Robert Flaherty, suit le quotidien d’un chasseur du grand nord canadien. Les images hypnotiques de ce documentaire ethnographique prennent une dimension supplémentaire grâce à la partition originale d’Anne Paceo, figure majeure du jazz contemporain plusieurs fois récompensée aux Victoires de la Musique. Avec ses acolytes Laura Perrudin et Gauthier Toux, elle mélange le froid et le chaud, le moderne et l’ancien, l’ici et l’ailleurs pour offrir une évasion totale des sens le temps de cette projection dans un autre monde..

Création musicale : Anne Paceo / Batterie, chant : Anne Paceo / Harpe, chant, électronique : Laura Perrudin / Chant, clavier : Gauthier Toux

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3293 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:30:00+01:00

Ciné-concert TSQY