Yvelines ET SI TU DANSES Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 10 janvier 2024, Magny-les-Hameaux. ET SI TU DANSES Mercredi 10 janvier 2024, 10h00, 14h30 Maison de L’Environnement Tarif B (a partir de 5€) Petit Poucet est devenu grand. Désormais ramasseur de… pierres, il tente de retrouver le chemin de son histoire. La chorégraphe et danseuse Marion Lévy s’associe à l’auteure Mariette Navarro pour ce délicieux spectacle interactif dans lequel le public mène la danse.

Seul en scène, Stanislas Swiorek joue avec la danse comme avec les mots, demande un geste, et puis un autre, pour l'aider à retrouver sa légèreté. À travers ses évocations, il incite chacun à chercher son propre chemin. Au bout de cette balade tendre, subtile, émouvante : une danse partagée tous ensemble pour célébrer ce moment magique. Conception : Marion Lévy / Texte et dramaturgie Mariette Navarro / Créé pour et avec la complicité de Stanislas Siwiorek / Avec Stanislas Siwiorek et Éric Martin en alternance / Costumes et accessoires : Hanna Sjödin / Création lumière : Véronique Marsy En partenariat avec la Mission danse de SQY et le Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, scène nationale

