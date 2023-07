VOYAGE EN COMEDIE Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 24 novembre 2023, Magny-les-Hameaux.

VOYAGE EN COMEDIE Vendredi 24 novembre, 20h30 Maison de L’Environnement Tarif B (à partir de 5€)

Thomas Croisière, le Tom Cruise français, nous embarque pour un hilarant “Voyage en comédie” au cours duquel il partage et transmet sa passion pour le cinéma comique et populaire. Car sans Bébel, le Splendid, Audiard, Laforêt, de Funès et des films comme « 2 heures moins le quart avant Jésus Christ », « La Boum », « L’aventure c’est l’aventure » ou « La vie est un long fleuve tranquille », il ne serait jamais devenu l’immense star que nous connaissons sur France Inter comme à la télévision ou au cinéma.

Durant ce voyage nostalgique, émouvant et surtout drôle, il rend à César ce qui appartient aux films qui n’ont pas eu de César. Vive la comédie et vive le cinéma (Priez également pour qu’il ne parle pas de Michel Sardou).

Artiste : Thomas Croisière / Mise en scène : Thibault Ameline

Maison de L'Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Humour Seul en scène