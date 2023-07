CINÉ SENIORS – TIRAILLEURS Maison de l’Environnement Magny-les-Hameaux, 7 novembre 2023, Magny-les-Hameaux.

CINÉ SENIORS – TIRAILLEURS Mardi 7 novembre, 14h30 Maison de l’Environnement TARIF : 3,50€ / GRATUIT pour les scolaires

Synopsis :

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au coeur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Réalisateur : Mathieu Vadepied

Date de sortie : 2023

Durée : 1h49

Le film sera suivi d’un goûter participatif et d’une discussion.

Maison de l’Environnement 6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://lecinoche.fr/resa »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lecinoche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972345719 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T14:30:00+01:00 – 2023-11-07T16:30:00+01:00

