S’INVITE À MAGNY 16 – 21 octobre Maison de L’Environnement Entrée gratuite Temps fort consacré à la culture japonaise, composé d’une exposition qui nous est proposée par une jeune magnycoise, de projections de films, d’ateliers et de jeux à partager en famille ou entre amis avant et pendant les vacances. Exposition

Maison de l’environnement – du 16 au 21 octobre de 14h à 18h

Vernissage de l’exposition lundi 16 octobre à 18h30

Estaminet – du 23 au 27 octobre, de 14h à 18h

Elodie Delabarre nous présentera un ensemble de photos prises au cours de son année passée au Japon. Passionnée de culture japonaise, cette jeune magnycoise a décidé de partir à l’aventure, après plusieurs courts séjours (notamment dans le cadre du dispositif Déclic Jeunes proposé aux ados).

Un récit photographique qui sera ponctué d’échanges avec les jeunes et de présentations musicales au cours desquelles nous découvrirons le Koto.

L'exposition voyagera à l'Estaminet café la semaine suivante. Vernissage en partenariat avec l'AMM et la chorale du collège Albert Einstein. Maison de L'Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28

2023-10-16T14:00:00+02:00 – 2023-10-16T20:00:00+02:00

2023-10-16T14:00:00+02:00 – 2023-10-16T20:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

