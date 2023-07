N’IMPORTE QUOI Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 8 octobre 2023, Magny-les-Hameaux.

N’IMPORTE QUOI Dimanche 8 octobre, 17h00 Maison de L’Environnement Tarif B (à partir de 5€)

Dans la rue, une pluie de clés. Cinq clowns sonnent à la porte… et la solitude s’échappe par le trou de la serrure. L’humour et la poésie se retrouvent au seuil de la porte. Une invasion d’intimité absurde, de folie et de rires. Les portes, ouvertes… dansent.

Un spectacle de théâtre gestuel. Débordant de drôleries. Sans paroles. Sans limites. Sans ordre. Tout est possible !

Considéré comme l’un des meilleurs clowns sur les scènes internationales, Leandre Ribera sillonne le monde depuis plus de 30 ans avec son humour chargé de poésie, inspiré du cinéma muet, mime, gestuel et absurde.

Direction artistique : Leandre Ribera / Scénographie : Xesca Salvà / Composition musicale : Victor Morató / Décors : El Taller de Lagarto / Avec : Andreu Sans, Cristina Solé, Laura Miralbés, Leandre Ribera et Pere Hosta.

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3294 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T17:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:30:00+02:00

2023-10-08T17:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:30:00+02:00

Clown Magny