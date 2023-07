FÊTE DE LA SCIENCE Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 7 octobre 2023, Magny-les-Hameaux.

FÊTE DE LA SCIENCE Samedi 7 octobre, 15h00 Maison de L’Environnement Entrée gratuite

Sport et Science ! Voici le thème de cette 32ème édition de la Fête de la science.

A cette occasion, nous vous proposons une programmation d’ateliers, une exposition, du cinéma, le temps d’un après-midi à la Maison de l’environnement. Ce temps fort se poursuivra du côté de l’Estaminet avec une lecture musicale gourmande.

« 3, 2, 1 : partez ! »

Exposition conçue par le service COMPAS, Université Paris-Saclay.

Au travers des caractéristiques techniques, sociétales, économiques et environnementales propres à différents sports, cette exposition propose un éclairage sur l’apport des sciences au monde sportif.

Accompagnée d’animations proposées par le service des Sports de la ville

Ateliers sport et sciences

Animé par les Savants fous

Depuis tout petit, je rêve de devenir champion olympique. Mais puis-je vraiment en devenir un ? Et bien pourquoi pas. En tout cas, Pierre de Coubertin l’a répété : un corps sain dans un esprit sain ! Alors venez découvrir comment nos scientifiques peuvent vous aider à améliorer vos performances…

Et d’autres ateliers à découvrir sur place…

Projection du film “De toutes nos forces”

Réalisé par Nils Tavernier (2014) – Durée 1h29

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice, une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.

Programme élaboré en partenariat avec le Réseau des médiathèques de SQY, le service des sports de la ville et les associations Arts et sciences, Hatlab et le Cinoche.

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « email », « value »: « reservation@magny-les-hameaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130234428 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T20:00:00+02:00

Science SQY