PAR ICI LE FUTUR Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 1 octobre 2023, Magny-les-Hameaux.

PAR ICI LE FUTUR Dimanche 1 octobre, 15h00 Maison de L’Environnement

Rencontre exceptionnelle avec les 3 artistes ethno-futurologues du Collectif PetitPoisPrincesse.

Ils viennent chez vous pour une reconstitution historique du futur à fabriquer avec vous.

Au programme :

Initiation à l’ethno-futurologie

Causerie sur l’avenir

Fabrique du « Petit Musée itinérant 2041 »

Reconstitution photographique de scènes du futur

Election du meilleur futur

Et… collation offerte !

Par ici le futur, une enquête en 5 épisodes pour imaginer, ensemble, l’avenir de votre espace de vie en 2041. Arpentage dans les communes du Parc dès septembre 2023 et restitution de l’œuvre d’anticipation collective (spectacle, expo…) en juin 2024. Les artistes viendront à votre rencontre au hasard de leur enquête pour collecter paroles et objets qui viendront s’ajouter à celles et ceux des autres habitants afin d’écrire cette projection commune dans le futur.

Depuis 15 ans, les 3 artistes du collectif PetitPoisPrincesse arpentent pays et arrières-pays à la rencontre de ceux qui les habitent. Ils créent des spectacles à la croisée du réel et de l’imaginaire, à partir de paroles, de sons et d’images récoltées.

Plus d’infos : petitpoisprincesse.fr

Résidence artistique co-financée par le Parc naturel et la DRAC Ile de France

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « http://petitpoisprincesse.fr »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@magny-les-hameaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130234428 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:30:00+02:00

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:30:00+02:00

Enquête PNR