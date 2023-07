OUVERTURE DE SAISON – LE CINOCHE (CRÉATION 2023) Maison de l’Environnement Magny-les-Hameaux, 22 septembre 2023, Magny-les-Hameaux.

OUVERTURE DE SAISON – LE CINOCHE (CRÉATION 2023) Vendredi 22 septembre, 20h00 Maison de l’Environnement Entrée gratuite

Court-métrage réalisé durant l’atelier cinéma 2022/2023.

Avec : Matéo CELLINI, Blanche CLEMENT–DUBUT, Mélanie GOSSET, Chiara KHERRA-MASSON, Nolhan KHERRA-MASSON, Andrea REINO-MIGNOT et Noémie TOUBOL

Technique (images – son – montage) : Quentin BENTO, Iléane CELESTIN FOULON, Claire GOSSET, Clotilde LABALLETTE, Louise LABALLETTE, Agathe PERIOU et Simon TOUBOL

Réalisation, adaptation et mise en scène : Thomas GAZE et Enzo BOISJEAN

Directrice artistique : Lilou BOITEL

Intervenant technique : Sebastien AMICE

Durée : 30 minutes

La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du film

Maison de l'Environnement 6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T21:00:00+02:00

Cinéma Projection

LE CINOCHE