KELLYLEE EVANS Maison de L’Environnement, 25 novembre 2022, Magny-les-Hameaux.

KELLYLEE EVANS Vendredi 25 novembre, 20h30 Maison de L’Environnement

A partir de 4,00 €

Soul / Jazz

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Cressely Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France

01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet

Fidèle à la tradition de la Great Black Music, passionnée par les sons d’aujourd’hui, Kellylee Evans fait son grand retour en 2019 avec un répertoire jubilatoire où la danse et l’énergie sont maîtres mots. Sa culture et son amour du jazz ne sont jamais loin, laissant la place à une soul définitivement moderne, à un groove urbain complètement assumé. Mais on écoute surtout la voix unique et le sourire contagieux de la plus généreuse des artistes de sa génération : Kellylee Evans parle à tous, avec un bonheur de chanter qui mérite le plus fort partage !

Voix : Kellylee Evans / Guitare : Hervé Samb / Basse : Stéphane Castry / Batterie : Tilo Bertholo

Lieu : Maison de l’Environnement

Durée : 1h30

Tout public



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:30:00+01:00

2022-11-25T22:00:00+01:00