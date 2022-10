GRETEL ET HANSEL Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines

GRETEL ET HANSEL Maison de L’Environnement, 16 novembre 2022, Magny-les-Hameaux. GRETEL ET HANSEL Mercredi 16 novembre, 15h00 Maison de L’Environnement

A partir de 4,00 €

Cie Looking For My Left Hand Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Cressely Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France

01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet Un frère, une sœur. Un duo uni dans une même lutte contre la pauvreté, l’abandon, la menace d’une ogresse ? Pas si sûr, car la réécriture du conte par Suzanne Lebeau met au cœur de l’histoire une autre menace, celle de la jalousie. Jalousie d’une grande sœur pour un petit frère qui dérange et la prive de l’amour unique de ses parents. C’est en jouant à détourner un joyeux bric-à-brac d’objets du quotidien, trucs et bidules en tout genre, instruments de cuisine, jouets, crayons de couleur, que les personnages revivent à deux voix cette histoire troublante de leur enfance. Cie Looking For My Left Hand De : Suzanne Lebeau / Avec : Aude Ollier et Charlenry Tricoire / Mise en scène : Aude Ollier Lieu : Maison de l’Environnement Durée : 50 min Tout public, dès 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T15:00:00+01:00

2022-11-16T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Autres Lieu Maison de L'Environnement Adresse 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Cressely Ville Magny-les-Hameaux Age minimum 6 lieuville Maison de L'Environnement Magny-les-Hameaux Departement Yvelines

Maison de L'Environnement Magny-les-Hameaux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-les-hameaux/

GRETEL ET HANSEL Maison de L’Environnement 2022-11-16 was last modified: by GRETEL ET HANSEL Maison de L’Environnement Maison de L'Environnement 16 novembre 2022 Magny-les-Hameaux Maison de l’Environnement Magny-les-Hameaux

Magny-les-Hameaux Yvelines