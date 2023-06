Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Isola
Dimanche 17 septembre, 15h00
Maison de l'environnement – Logis de la corne de cerf

D'où vient ce Robinson excentrique ? Depuis quand est-il coincé sur cette île, dans cette routine absurde, dictée par cette drôle de radio ? Isola est un petit cabaret de la fin d'un monde, une douce apocalypse végétale où la mémoire s'efface, gagnée par la mousse, les fleurs et la musique.

Pensez à amener votre assise si besoin.

Avec la Cie Séraphine.

Maison de l'environnement – Logis de la corne de cerf
Avenue du Lac de Maine, 49000 Angers
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire
02 41 05 33 60

