Yvelines TOURNOIS JEUX-VIDÉO SUR GRAND ÉCRAN Maison de l’Environnement et du Développement Durable Magny-les-Hameaux, 6 avril 2024, Magny-les-Hameaux. TOURNOIS JEUX-VIDÉO SUR GRAND ÉCRAN Samedi 6 avril 2024, 15h00 Maison de l’Environnement et du Développement Durable Entrée gratuite, sur inscription Après-midi tournois de jeux vidéo sur écran de ciné.

Inscription nécéssaire (limité à 20 personnes)

Clôture de ‘après-midi par un goûter

En partenariat avec Cap Ados
Maison de l'Environnement et du Développement Durable
6 rue Haroun Tazieff 78114 Magny les Hameaux
Magny-les-Hameaux 78114 Cressely
Yvelines
Île-de-France

2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

