DE TOUTES NOS FORCES Maison de l'Environnement et du Développement Durable Magny-les-Hameaux, 7 octobre 2023, Magny-les-Hameaux. DE TOUTES NOS FORCES Samedi 7 octobre, 18h00 Maison de l'Environnement et du Développement Durable Entrée gratuite Synopsis :

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes, mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon `Ironman’ de Nice : une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.

Réalisateur : Nils Tavernier

Date de sortie : 2014

Durée : 1h35

