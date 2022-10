Concert « Fantastique » de l’Harmonie Magnycoise Maison de l’Environnement et du Développement Durable Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Concert « Fantastique » de l'Harmonie Magnycoise Vendredi 18 novembre, 21h00 Maison de l'Environnement et du Développement Durable

Tarif concert seul : 9 € – 4,50 € pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Tarif concert + buffet : 19,50 € –15 € pour les moins de 12 ans, 10,50 € pour les moins de 6 ans.

Concert de l’Harmonie Magnycoise le 18 novembre 2022 de 20h30 à 22h à la Maison de l’Environnement à Magny-les-Hx handicap moteur mi Maison de l’Environnement et du Développement Durable 6 rue Haroun Tazieff 78114 Magny les Hameaux Cressely Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France Cette année, pour son concert « Fantastique », l’Harmonie Magnycoise et la Troupe En Chantiers vous ont concocté un cocktail de morceaux et saynètes de théâtre ébouriffants, Fantastiques, MagnYfiques ! De Star Wars à retour vers le futur en passant par la magie d’Harry Potter ! Pour ceux qui le souhaitent, le concert sera suivi d’un buffet assis préparé par les Amis de l’Estaminet.

Déguisé tu viendras ? D’une réduction tu bénéficiera !

