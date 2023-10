Arcueil – Balade à l’Arboretum de la Vallée aux loups Maison de l’environnement du Val de Bièvre Arcueil, 14 octobre 2023, Arcueil.

Arcueil – Balade à l’Arboretum de la Vallée aux loups Samedi 14 octobre, 14h00 Maison de l’environnement du Val de Bièvre

Nous vous invitons à une balade d’automne qui nous amènera du côté du Parc de la Vallée aux loups et de l’étang Colbert, entre Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson.

La distance sera d’environ 25 km aller-retour, tous niveaux, et les enfants sont bienvenus, accompagnés de leurs parents.

Maison de l’environnement du Val de Bièvre 66 Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

