Atelier : Masques Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, 27 octobre 2022, Arcueil. Atelier : Masques Jeudi 27 octobre, 14h30 Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Atelier : Masques d’Halloween Naturels 27 octobre 14h30 Chaque année, nous faisons preuve d’imagination et de créativité pour se parer de costumes, masques et décorations «qui font peur!». Mais vous saviez qu’on pouvait aussi opter pour des matériaux naturels et/ou de récupération pour des masques encore plus originaux ? A partir de 8 ans

