Atelier : Citrouille ou Potiron Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Atelier : Citrouille ou Potiron Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, 25 octobre 2022, Arcueil. Atelier : Citrouille ou Potiron Mardi 25 octobre, 14h30 Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Atelier : Citrouille ou Potiron 25 Octobre 14h30 Citrouille, courge, potimarron : Halloween approche, c’est l’occasion de s’intéresser d’un peu plus près à toutes ces espèces de cucurbitacées qui nous régalent l’hiver et nous font très peur le 31 octobre… Prêts à sculpter la plus terrifiante d’entre elles ? A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T14:30:00+02:00

2022-10-25T16:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Adresse 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Ville Arcueil Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Departement Val-de-Marne

Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/

Atelier : Citrouille ou Potiron Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 2022-10-25 was last modified: by Atelier : Citrouille ou Potiron Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre 25 octobre 2022 Arcueil Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil

Arcueil Val-de-Marne