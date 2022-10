OUM PA PA Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

OUM PA PA
Vendredi 12 mai 2023, 20h30
Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable
MAGNY-LES-HX

A partir de 4,00€

SPECTACLE MUSICAL Entre musique et comédie, Oum Pa Pa ! est un spectacle rythmé où Bizet côtoie Tchaikovsky et Yann Tiersen rencontre Piazzolla. Entouré par deux flûtes traversières, un alto, et pa… Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX Ensemble D’Cybèles Flûte traversière et piccolo : Sophie Aupied-Vallin / Accordéon Classique : Ana Mainer Martin / Flûte traversière et piccolo : Fanny Laignelot / Alto et guitare électrique : Maéva Laignelot / Chorégraphe : Philippe Lafeuille Lieu : Maison de l’Environnement Durée : 1h15 Tout public Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T22:30:00+02:00

