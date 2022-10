LA CLEF DES CHAMPS Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

THÉÂTRE MUSICAL Un morceau de bravoure théâtral, déjanté et musical, dans lequel Arsène Glyphosate, savant atypique au service de la firme Gpuramor, se livre à des expériences sur l’alimentation po… Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX CIE ETOSHA Auteurs : Jean Guiet, Eric Pitton, Marie-Lise Gault / Mise en scène : Julie Chaize / Création musicale : Lison Hufschmitt / Arrangements musicaux : Julien Guiet et Yannick Anzolin / Interprètes : Marie-Lise Gault et Jean Guiet / Scénographie : Antoine Milian / Création lumière : Sylvie Pierre / Photographe : Victor Sarrere Dans le cadre de l’évènement Brin de Culture Lieu : Maison de l’Environnement Durée : 45mn En famille et accueils de loisirs, dès 8 ans Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

