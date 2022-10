LITTLE ROCK STORY Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

LITTLE ROCK STORY Vendredi 31 mars 2023, 20h30 Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable

ROCK Au milieu d’un champ de coton, un vieux descendant d’esclaves, campé sur une caisse en bois, entame un blues mélancolique… Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie, d’un… Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX La 7ème Oreille

Guitare électrique, chant Robertson et auteur du spectacle : Claude Whipple / Mise en scène : Oliver Prou / Claviers, choeurs : Nicolas Liesnard /Basse, choeurs : Vincent Benoist / Batterie, choeurs : Romain Piot / Lumières, régie : Robin Goisset / Son : Nicolas Bouchillou / Production et crédits photos : Bertrand Perri Dans le cadre du festival À Tout Bout de Chant Lieu : Maison de l’Environnement Durée : 1h10 Dès 6 ans Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

