TROMBINE ET HOUPETTE Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable, 29 mars 2023, MAGNY-LES-HX. TROMBINE ET HOUPETTE Mercredi 29 mars 2023, 15h00 Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

A partir de 4,00€

REGGAE / ROCK Trombine habite à l’est. Avec son cousin Houpette, plutôt à l’ouest, ils se retrouvent pour chanter, danser et raconter leurs aventures du quotidien. Des chansons aux sonorités reggae… Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX Auteurs – compositeurs – interprètes : Mélanie Decq et Maxime le Dret / Création et régie lumière et son : Emmanuel Raynal / Regard extérieur et coaching artistique : Mauricie Santana (pressenti) / Production : Kontshaprod Dans le cadre du festival À Tout Bout de Chant Lieu : Maison de l’Environnement Durée : 45mn Dès 5 ans Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

