A partir de 4,00€

THÉÂTRE MUSICAL Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de toujours nous entraînent dans un nouveau tour de chant « dans les bois », sorte de manifeste qui chante l'urgence des grands défis d'… Maison de l'environnement, des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX TARTINE REVERDY Direction artistique, écriture, jeu et mise en scène : Tartine Reverdy / Musique et arrangements : Anne List, Joro Raharinjanahary / Son : Benoît Burger / Lumière et décors : Stéphane Cronenberger / Communication, dessins et scéno : Mathieu linotte / Scéno et pédagogie : Léonie Bruxer / Vidéos : Zélie Chalvignac / voix du loup : Bruno Moury Dans le cadre du festival À Tout Bout de Chant Lieu : Maison de l'Environnement Durée : 1h Dès 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T16:00:00+01:00

2023-03-25T18:00:00+01:00

