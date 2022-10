LES FRÈRES BRICOLO Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

LES FRÈRES BRICOLO Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable, 18 mars 2023, MAGNY-LES-HX. LES FRÈRES BRICOLO Samedi 18 mars 2023, 11h00 Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

A partir de 4,00€

THÉÂTRE MUSICAL Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses à base de briques et de broques musicales. Au beau milieu d’une construction en perpétuel mouvement, dans u… Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX Par la Waide Cie

Interprété par Frédéric Obry et Jean-Luc Priano / De : Frédéric Obry / Conception de la structure : Jean-Luc Priano Mise en scène : Florence Goguel / Création lumière : Gilles Robert / Ébénisterie : Patrice Ba-landreaud Création flûtes harmoniques : Nicolas Bras Spectacle précédé d’un atelier de construction d’objets sonores à 9h30 Dans le cadre du festival À Tout Bout de Chant Lieu : Maison de l’Environnement Durée : 35mn Dès 3 ans Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

