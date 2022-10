ASIA Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

ASIA Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable, 10 mars 2023, MAGNY-LES-HX. ASIA Vendredi 10 mars 2023, 20h30 Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable

A partir de 4,00€

THÉÂTRE L’histoire bouleversante d’une femme d’exception, Asia Bibi, une pakistanaise chrétienne, mère de trois enfants, accusée de blasphème et condamnée à mort pour avoir bu à l’eau d’une source à… Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX Théâtre du Chêne Noir De : Mouloud Belaïdi / Par : Pauline Dumas / Mise en scène : Gérard Gélas Lieu : Maison de l’Environnement Durée : 1h15 Tout public Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

