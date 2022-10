STOLAR Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

DANSE HIP HOP Stolar veut dire chaise en suédois. Les six danseurs garderont ce thème durant toutes leurs prestations en utilisant ce matériel de façons très diverses. D’abord un quatuor mystérie… Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX Cie Grenade Direction artistique : Josette Baïz / chorégraphie : Josette Baïz et les danseurs / interprètes : Tom Bal-Lani, Kim Evin, Antuf Hassani – Jikay, Aline Lopes, Océane Rosier, Ojan Sadat Kyaee / création lumière : Erwann Collet / création musique en cours / costumes : Claudine Ginestet Lieu : Maison de l’Environnement Durée : 1h Tout public Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

