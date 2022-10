LE CABARET EXTRAORDINAIRE Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

A partir de 4,00€

LE CABARET EXTRAORDINAIRE Noir salle. Le rideau bleu à paillettes distille déjà du merveilleux et se lève sur la Diva madrilène, tout droit sortie d’un film d’Almodovar : Maria Dolores. Aussi irrési… Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX AVRIL EN SEPTEMBRE Création collective. Mise en scène : Armelle Hédin / Maîtresse de cérémonie : Maria Dolores / De et avec : Maria Dolores, Christian Tétard, Yanowski, Elise Roche, Immo, Fred Parker (piano), Corentin Rio/Guillaume Lantonnet (percussions) / Direction musicale : Fred Parker / Création son : Jean-Christophe Dumoitier / Création lumières : Bastien Peralta / Costumes : Élise Roche et Carole Gérard / Production : Avril en Septembre, Viviane Chaine-Ribeiro / Auteurs : Frédéric Aliotti, John Barry, C. Velasquez Dolores, M. Emer, Lula Hugot, Yann Girard, A. Hédin, Immo, F. Lauriquet, L. Madiot, F. Pallem, P. Rivière, J-M. Rivière, E. Roche, C. Tétard Lieu : Maison de l’Environnement Durée : 1h30 Tout public, dès 8 ans Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

2023-01-29T17:00:00+01:00

2023-01-29T19:00:00+01:00

