Visite circuit en bus Paris-Charles de Gaulle Samedi 16 septembre, 14h30 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Gratuit sur inscription obligatoire

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de célébrer notre patrimoine et partager des moments privilégiés de découverte et d’émerveillement.

Nous vous proposons le samedi 16 septembre un programme riche, avec une immersion dans les coulisses de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, entre visites guidées et ateliers scientifiques ou sportifs.

Visite circuit bus : Visite de la zone publique de Paris Charles de Gaulle

De la zone Cargo aux aérogares, cette visite propose un aperçu des diverses installations aéroportuaires et des métiers s’y exerçant.

14h30-16h30 – 50 personnes, visite en zone publique, inscription sur le site internet Entre voisins

Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

