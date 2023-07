Atelier scientifique Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France, 16 septembre 2023, Tremblay-en-France.

Atelier scientifique Samedi 16 septembre, 14h00 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Gratuit sur inscription, nombre de places limitées

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de célébrer notre patrimoine et partager des moments privilégiés de découverte et d’émerveillement.

Nous vous proposons le samedi 16 septembre un programme riche, avec une immersion dans les coulisses de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, entre visites guidées et ateliers scientifiques ou sportifs.

**Atelier scientifique**

En lien avec l’exposition sur les énergies renouvelables, nous vous proposons une immersion sur cette thématique.

Chaque enfant se plonge dans la vie d’un laboratoire pour produire de l’hydrogène et les énergies des avions du futur. Durée de l’animation : 2 heures, avec l’association des Petits Débrouillards, qui s’appuie sur la démarche scientifique comme référence constante à la construction des connaissances.

20 enfants de 7 à 15 ans

Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

