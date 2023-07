Visite caserne des pompiers aéroport CDG Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France, 16 septembre 2023, Tremblay-en-France.

Visite caserne des pompiers aéroport CDG Samedi 16 septembre, 14h00 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Pièce d’identité obligatoire pour visite en zone réservée, 10 places maximum

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de célébrer notre patrimoine et partager des moments privilégiés de découverte et d’émerveillement.

Nous vous proposons le samedi 16 septembre un programme riche, avec une immersion dans les coulisses de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, entre visites guidées et ateliers scientifiques ou sportifs :

Visite d’une caserne des pompiers à côté des pistes de l’aéroport

Sur l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, on compte deux casernes, en seuil de piste nord et sud. Les pompiers sont capables de se rendre en tous points d’une piste en moins de 3 minutes, grâce aux véhicules de dernière génération, avec leurs moteurs puissants et leur vitesse de roulage élevée.

Nous vous invitons à découvrir ce patrimoine vivant du métier de pompier d’aéroport lors d’une visite de la caserne située près de la piste nord.

10 personnes maximum, visite en zone réservée, pièce d’identité obligatoire – date limite d’inscription : 28 août 2023 – inscription via Weezevent

Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

