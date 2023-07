Initiation au break dance Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France, 16 septembre 2023, Tremblay-en-France.

Initiation au break dance Samedi 16 septembre, 14h00 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Gratuit sur inscription, nombre de places limitées

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de célébrer notre patrimoine et partager des moments privilégiés de découverte et d’émerveillement.

Nous vous proposons le samedi 16 septembre un programme riche, avec une immersion dans les coulisses de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, entre visites guidées et ateliers scientifiques ou sportifs.

Atelier d’initiation au Break-dance

Le Groupe ADP est Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024, nous souhaitons valoriser le sport en vous proposant de découvrir une nouvelle discipline olympique, le break dance (appelé aussi Breaking).

Venez assister à une démonstration et participer à un atelier d’initiation de break dance de 14 à 15h30.

Places limitées à 15 personnes, à partir de 10 ans

Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

