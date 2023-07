Exposition énergies renouvelables Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France, 16 septembre 2023, Tremblay-en-France.

Exposition énergies renouvelables Samedi 16 septembre, 09h00 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Entrée libre

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de célébrer notre patrimoine et partager des moments privilégiés de découverte et d’émerveillement.

Nous vous proposons le samedi 16 septembre un programme riche, avec une immersion dans les coulisses de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, entre visites guidées et ateliers scientifiques ou sportifs.

Exposition sur les énergies renouvelables – Visite libre

Ouverture de la Maison de l’Environnement de 9h à 17h

Cette exposition permet de sensibiliser le public à la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique des pays riches, c’est une co- création du Centre sciences et du Groupe ADP. Une place importante est donnée aux énergies renouvelables mises en œuvre par le Groupe ADP.

L’exposition est en lien avec les ateliers scientifiques pour les jeunes.

Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Groupe ADP