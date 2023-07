Visite du Terminal 1 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France, 16 septembre 2023, Tremblay-en-France.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de célébrer notre patrimoine et partager des moments privilégiés de découverte et d’émerveillement.

Nous vous proposons le samedi 16 septembre un programme riche, avec une immersion dans les coulisses de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, entre visites guidées et ateliers scientifiques ou sportifs :

Visite de la nouvelle salle d’embarquement du Terminal 1, guidée par l’architecte de l’ouvrage, de 9h à 12h

Le mythique terminal 1 a connu une grande rénovation de ses satellites d’embarquement. Venez découvrir la jonction réalisée et notre toute nouvelle salle d’embarquement inaugurée en décembre 2022. Au sein de ce magnifique lieu, le groupe ADP a créé en 2023 sa nouvelle marque de retail et d’hospitalité aéroportuaire : Extime. Participez à cette visite unique des coulisses de l’aéroport !

10 personnes maximum, visite en zone réservée, pièce d’identité obligatoire – date limite d’inscription : 28 août 2023 / inscription via Weezevent

Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

