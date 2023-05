Récup party Maison de l’environnement Arcueil Catégories d’Évènement: Arcueil

Val-de-Marne Récup party Maison de l’environnement, 25 juin 2023, Arcueil. Récup party Dimanche 25 juin, 10h00, 14h00 Maison de l’environnement Sans inscription Des réparateurs seront à votre disposition à la Maison de l’environnement pour donner une seconde vie à vos objets. Service gratuit.

Pour satisfaire un maximum de personne, un seul objet sera accepté par famille. Les visiteurs participeront autant que possible à la réparation. Sans d’obligation de résultat.

En partenariat avec l’association Ver solaire.

