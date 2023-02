Et si on recyclait nos déchets ? Maison de l’environnement Arcueil Catégories d’Évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Et si on recyclait nos déchets ? Maison de l’environnement, 19 mars 2023, Arcueil. Et si on recyclait nos déchets ? Dimanche 19 mars, 14h30 Maison de l’environnement

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre de journée mondiale du recyclage, découvrez comment sont recyclés nos déchets. L’occasion de participer aussi à des jeux sur le tri, le recyclage et le compostage. Maison de l’environnement 66, rue de la Division du Général Leclerc Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:30:00+01:00

2023-03-19T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu Maison de l'environnement Adresse 66, rue de la Division du Général Leclerc Arcueil Ville Arcueil Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Maison de l'environnement Arcueil Departement Val-de-Marne

Maison de l'environnement Arcueil Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcueil/

Et si on recyclait nos déchets ? Maison de l’environnement 2023-03-19 was last modified: by Et si on recyclait nos déchets ? Maison de l’environnement Maison de l'environnement 19 mars 2023 Arcueil Maison de l'environnement Arcueil

Arcueil Val-de-Marne