Les fraisiers, un peu, beaucoup ! Maison de l’Environnement, Angers Angers, 24 septembre 2023, Angers.

Les fraisiers, un peu, beaucoup ! Dimanche 24 septembre, 10h30 Maison de l’Environnement, Angers

Mets les mains dans la terre et partage un moment en famille dans un carré de verdure au cœur du jardin bio. Découvre chaque mois une nouvelle activité de jardinage. Ce mois-ci, on récolte et on apprend à multiplier les fraisiers. Avec Pépé bleu. DE 10H30 À 12H Maison de l’environnement, Angers Binôme parent/enfant, à partir de 6 ans 4,5€/binôme

Maison de l’Environnement, Angers Maison de l’Environnement, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/660/Product?reference=LOV049000066020230723164225#book »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:30:00+02:00 – 2023-09-24T12:30:00+02:00

2023-09-24T10:30:00+02:00 – 2023-09-24T12:30:00+02:00

jardinage petits jardinier