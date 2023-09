Cet évènement est passé Isola – JPE Maison de l’Environnement, Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Isola – JPE Maison de l’Environnement, Angers Angers, 17 septembre 2023, Angers. Isola – JPE Dimanche 17 septembre, 15h00 Maison de l’Environnement, Angers D’où vient ce Robinson excentrique ? Depuis quand est-il coincé sur cette île, dans cette routine absurde, dictée par cette drôle de radio ? Isola est un petit cabaret de la fin d’un monde, une douce apocalypse végétale où la mémoire s’efface, gagnée par la mousse, les fleurs et la musique. Pensez à amener votre assise si besoin. Avec la Cie Séraphine. DE 15H À 16H Tout public Maison de l’Environnement, Angers Maison de l’Environnement, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/660/Product?reference=LOV049000066020230728162453#book »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Théâtre cabaret Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Maison de l'Environnement, Angers Adresse Maison de l'Environnement, Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Maison de l'Environnement, Angers Angers latitude longitude 47.46582;-0.587782

Maison de l'Environnement, Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/