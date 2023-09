Dégustation de fouées – JPE Maison de l’Environnement, Angers Angers, 17 septembre 2023, Angers.

Dégustation de fouées – JPE Dimanche 17 septembre, 15h00 Maison de l’Environnement, Angers

Échangez avec notre boulanger et observez la cuisson des fouées dans notre four du XVe siècle. Dégustez une succulente fouée accompagnée de garnitures et de boissons fournies par les producteurs locaux. DE 15H À 18H Ouvert à tous

Maison de l’Environnement, Angers Maison de l’Environnement, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

fouées dégustation