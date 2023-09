Tressage buissonnier – JPE Maison de l’Environnement, Angers Angers, 17 septembre 2023, Angers.

Initie-toi au plaisir du tressage et du jouet buissonnier en fabriquant un bateau en jonc. Agrémente-le d’une voile et décore-le au hasard d’une cueillette, puis pars en balade sur le lac de Maine pour mettre à l’épreuve sa flottaison. Avec Éco-Formations des Pays de la Loire (EFPL) et Renard’eau. DE 14H À 18H Ouvert à tous. Ateliers de 15 min en accès libre, dans la limite des places disponibles.

Maison de l’Environnement, Angers Maison de l’Environnement, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

