Graffiti végétal – JPE Maison de l'Environnement, Angers

Maine-et-Loire Graffiti végétal – JPE Maison de l’Environnement, Angers Angers, 17 septembre 2023, Angers. Graffiti végétal – JPE Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison de l’Environnement, Angers Entre poésie et street art, le graffiti végétal est une œuvre à faible impact environnemental. Laissez libre court à votre imagination et taguez l’un des murs du jardin avec de la mousse naturelle pour donner vie à une œuvre collaborative éphémère. Avec la Rosée sauvage. DE 14H À 18H Ouvert à tous Maison de l’Environnement, Angers Maison de l’Environnement, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

graffiti végétal environnement

