Maine-et-Loire

Balade botanique : Aux origines du nom des arbres et des plantes Dimanche 4 juin, 14h30, 16h30 Maison de l'environnement

Tout public, à partir de 8 ans (avec accompagnateur) – Gratuit – Inscription obligatoire

Rendez-vous aux jardins 2023 Maison de l’environnement avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

02 41 05 33 60 http://www.angers.fr/mde https://www.facebook.com/MaisonEnvironnementAngers/ Site de sensibilisation du public à l’environnement et au développement durable Partez en balade avec Monique Davard, botaniste passionnée, qui saura vous raconter ce que les noms des arbres et des plantes nous racontent de leur vie et de leur histoire lointaine en compagnie des êtres humains. Venez découvrir leur étymologie, ces noms tout droit sortis de l’imagination humaine.

