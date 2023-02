Atelier découverte et bien-être : Bar à hydrolats Maison de l’environnement Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire

Atelier découverte et bien-être : Bar à hydrolats Maison de l’environnement, 4 juin 2023, Angers. Atelier découverte et bien-être : Bar à hydrolats Dimanche 4 juin, 14h00 Maison de l’environnement

Tout public à partir de 3 ans – Gratuit – Entrée libre

Rendez-vous aux jardins 2023 Maison de l’environnement avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

02 41 05 33 60 http://www.angers.fr/mde https://www.facebook.com/MaisonEnvironnementAngers/ Site de sensibilisation du public à l’environnement et au développement durable Arrêtez le soda ! Buvez des hydrolats bio et locaux dans notre bar éphémère. Laureen Gauthier vous invite à jouer, sentir, goûter, partir à la recherche des plantes du jardin bio et découvrir la fabrication et les vertus des hydrolats.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Shutterstock

Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Maison de l'environnement Adresse avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Ville Angers Age minimum 3 Age maximum 121 lieuville Maison de l'environnement Angers Departement Maine-et-Loire

Maison de l'environnement Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Atelier découverte et bien-être : Bar à hydrolats Maison de l’environnement 2023-06-04 was last modified: by Atelier découverte et bien-être : Bar à hydrolats Maison de l’environnement Maison de l'environnement 4 juin 2023 angers Maison de l'environnement Angers

Angers Maine-et-Loire