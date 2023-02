Conte musical : Il était une feuille Maison de l’environnement Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire

Conte musical : Il était une feuille Maison de l’environnement, 3 juin 2023, Angers. Conte musical : Il était une feuille Samedi 3 juin, 18h00 Maison de l’environnement

Tout public, à partir de 8 ans (avec accompagnateur) – Gratuit – Inscription obligatoire

Rendez-vous aux jardins 2023 Maison de l’environnement avenue du lac de Maine, 49000 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

02 41 05 33 60 http://www.angers.fr/mde https://www.facebook.com/MaisonEnvironnementAngers/ Site de sensibilisation du public à l’environnement et au développement durable Imaginez ! Une violoncelliste, un pianiste, des contes fantastiques au beau milieu des arbres et des plantes. Prenez place sur le tapis d’herbe et de mousses du jardin bio et voyagez dans des pays arides, le long d’une feuille, sous une écorce, dans des forêts magiques. Contemplez et rêvez ! Avec la Cie Quart de Soupir et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

